Høyre: Ikke til å leve med

– Dette er en brutal dom over PSTs arbeid i forkant av hendelsen. Det står svart på hvitt at terroren kunne vært unngått hvis PST hadde gjort jobben sin. Det er ikke til å leve med, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

– Det hviler nå et tungt ansvar på justis- og beredskapsministeren for å rydde opp, fortsetter han.

Stensland sier rapporten om Oslo-angrepet i fjor er verre enn han var forberedt på.

– Den viktigste oppgaven nå er å hindre at noe slikt kan skje igjen. Vi må sikre at funnene i rapporten følges opp, sier Stensland og fortsetter:

– Det står tydelig i rapporten at PST ikke fulgte opp varselet på grunn av skepsis til informasjonen fra E-tjenesten. Det etterlater et inntrykk av mistillit mellom tjenestene. Det er ikke holdbart.

Han mener det er behov for «bedre rutiner og et mer tillitsfullt samarbeid» mellom PST, Etterretningstjenesten og politiet. Og det er her han framholder at justisministeren har et særlig ansvar for å rydde opp.