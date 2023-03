Høyre: – Dette er ikke godt nok

– Jeg tror mange nå er skuffet, og det med det rette. Både kystsamfunnene og næringen selv. Hele prosessen har vært svært uryddig og bidrar ikke til å skape ro og forutsigbarhet, men økt politisk risiko for å investere i Norge, sier talsperson for Høyre Helge Orten.



Reksjonen kommer etter at regjeringen i dag la frem forslaget om en laskeskatt på 35 prosent.