Høyesterett: Prostatakreft ikke yrkesskade for brannmenn

En tidligere brannmann fikk i 2011 prostatakreft og fremsatte krav om å få sykdommen godkjent som yrkesskade. NAV avviste brannmannens krav om yrkesskadeerstatning og fikk medhold i Trygderetten og lagmannsretten. Brannmannen anket til Høyesterett.

Høyesterett har kommet til at sammenhengen mellom prostatakreft og påvirkningen som brannmenn utsettes for, er usikker. et kan med dagens medisinske kunnskap ikke ansees som overveiende sannsynlig at eksponeringen i brannmannyrket er egnet til å fremkalle prostatakreft. Vilkåret for å få godkjent sykdommen som yrkesskade er dermed ikke oppfylt.