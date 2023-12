Høyesterett vil ikke løslate 28-åringen som er siktet for drap på Jonas Henriksen

28-åringen som er siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), blir ikke løslatt, har Høyesterett bestemt.

Borgarting lagmannsrett besluttet torsdag at mannen skulle løslates. Søndag opphevet Høyesterett avgjørelsen.

De fire andre som er siktet for drap eller medvirkning til drap, er allerede løslatt. 28-åringen var den første som ble pågrepet for drapet. Politiet mener det var han som lurte Henriksen opp til hytta der drapet skjedde.

Mannen nekter i likhet med de andre siktede straffskyld.

I alt er fem menn siktet for drap eller medvirkning til drapet på Henriksen – 28-åringen, en 30-åring, to 32-åringer og en 35-åring. En mann i 30-årene er i tillegg siktet for skadeverk i forbindelse med drapsetterforskningen. (NTB)