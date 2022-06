Høyesterett skal behandle IS-anke

Høyesterett skal behandle anken fra den såkalte IS-kvinnen som ble hentet til Norge fra Syria med sine to barn i 2020.

Den norsk-pakistanske kvinnen (31) ble tidligere i år dømt til to og et halvt års fengsel for deltakelse i terrorgruppa IS i Syria av Borgarting lagmannsrett.

Retten mente imidlertid at kvinnen ble utnyttet til tvangsarbeid etter at ektemannen Bastian Vasquez døde og at hun var et offer for menneskehandel.

Ankeutvalget har tillat anken fremmet for det som gjelder lagmannsrettens lovanvendelse og straffeutmåling, samt saksbehandling.

Dette er den første saken i Norge mot en kvinne som har kommet tilbake fra det såkalte IS-kalifatet.

– Vi mener det er riktig og nødvendig at Høyesterett har besluttet å ta inn saken til behandling, sier kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus til NRK.