Høyesterett opphevet voldtektsdom

En mann, som i lagmannsretten ble dømt for to voldtekter, har fått dommen opphevet i Høyesterett, skriver Stavanger Aftenblad. Den 42 år gamle trailersjåføren ble i tingretten dømt skyldig for åtte voldtekter, men er frikjent for samtlige.