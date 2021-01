Høyere dagpengesats forlenges

Regjeringen vil forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli. Satsen er midlertidig forhøyet til 80 prosent for inntekter under 3 ganger grunnbeløpet (G), og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6 G.