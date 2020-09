Høy eksplosjonsfare i Gøteborg

To godstog kolliderte i løpet av morgentimene i Gøteborg, og redningstjenesten i bydel Stor-Gøteborg sier det er veldig høy eksplosjonsfare, ifølge Aftonbladet. Eksplosjonsfaren skyldes at et av togene inneholder den brennbare gassen etylenoksid.