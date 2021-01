Høie vil ta stikkprøver

Helseminister Bent Høie vil at kommunene skal ta stikkprøver for å sjekke om reisende til Norge faktisk tar koronatest innen 24 timer, slik de er pålagt. – Straffen for å bryte forskriften, kan være opp mot 20.000 kroner i bot, sier Bent Høie til VG.