Høie vil ikke ta stortingsvaksine

Helseminister Bent Høie (H) har bestemt seg for å si nei til tilbudet om prioritert vaksinering, melder NTB.

– Jeg kommer til å takke nei. Bakgrunnen for det er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, sier helseministeren.