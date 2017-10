Høie vil endre ventelistepraksis

Helseminister Bent Høie (H) ber Helsedirektoratet lage et system som gir en bedre oversikt over sykehusventelistene. Tusenvis av norske pasienter blir strøket fra ventelister uten at de nødvendigvis får behandling. Dette skal nå endres, ifølge NTB.