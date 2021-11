Høgre: Bør leggje korta på bordet

Parlamentarisk nestleiar i Høgre, Henrik Asheim, seier til NRK at det no er viktig at stortingspresidenten «legg alle korta på bordet, stiller opp i media og svarar på dei spørsmåla som blir stilt».

– Vi har ikkje noko grunnlag for å ta stilling til spørsmålet om tillit no, seier han.

Han meiner det er uheldig at Eva Kristin Hansen (Ap), som har tatt på seg ansvaret for å rydde opp i reglane rundt pendlarbustadar, no sjølv må beklage for å ha brote dei.

– Då Stortinget opna i haust var presidenten tydeleg på at Stortinget må rydda opp i regelverket. Det er viktig at det blir gjort på ein måte som er transparent og skaper tillit, seier Asheim.