HOD gjev unntak for kompetansekrav på grunn av fastlegekrisa

Helse- og omsorgsdepartementet forlengjer og utvidar unntaket for kompetansekrav for fastlegar og i legevakt, skriv departementet i ei pressemelding.

Tiltaket kjem som følge av mangelen på fastlegar i kommunane, og skal legga til rette for at folk har god nok tilgang til legetenester i sin eigen kommune.

– Fleire kommunar er i ein pressa situasjon og slit med å rekruttera fastlegar. For at kommunane lettare skal kunna sikre forsvarleg legebemanning gjev me unntak for enkelte kompetansekrav ut 2023, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Dei mellombelse endringane opnar for at legar som ikkje er spesialistar i allmennmedisin eller er under spesialisering kan gå inn i vikariat som fastlegar. Det betyr mellom anna at kommunane kan tilsetta danske legar som ikkje har fullført spesialisteksamen (LIS1) som fastlegar.

Unntaket blei først innført i mai 2020, som eit tiltak mot kapasitetsutfordringar som følge av pandemien og seinare auka på grunn av ei auke i pasientar frå Ukraina. Nå er unntaket utvida på grunn av rekrutteringsutfordringar generelt, skriv departementet.