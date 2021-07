Hjertesykdom en sjelden bivirkning

EUs legemiddelbyrået EMA konkluderer i en pressemelding at hjertesykdommene hjerteposebetennelse (perikarditt) og hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er sjeldne bivirkninger ved mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax.

Hjertesykdommene bør nå omtales som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til disse vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna, skriver EMA.

En endelig avgjørelse tas av EU-kommisjonen, melder Statens legemiddelverk.

– Alle som får brystsmerter, tungpustenhet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke, opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Statens legemiddelverk har registrert 61 meldte tilfeller av hjerteposebetennelse og 14 tilfeller av hjertemuskelbetennelse pr 6. juli.

«Amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter understreker at nytten av å ta vaksinene er større enn risikoen for å få disse hjertesykdommene. Nytte og risiko av vaksiner vurderes alltid opp mot faren for alvorlig sykdom og død», skriver de på sine nettsider.

