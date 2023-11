Hjelpen har nådd fram

Flere tonn nødhjelp har nådd inn i den nordlige delen av Gazastripen, opplyser FNs nødhjelpskontor (OCHA) tirsdag.

Det er blant annet snakk om ferdige måltider, drikkevann, telt og tepper, samt medisiner, ifølge FN-byrået.

Det ble også levert drivstoff til strømproduksjon og utstyr til driften av avsaltings- og avløpsrenseanlegg og vannpumpestasjoner.

Kritisk infrastruktur har vært stengt på grunn av mangel på strøm. Inntil våpenhvilen trådte i kraft forrige uke, var det svært lite drivstoff til slike anlegg som nådde inn i kystområdet, som stort sett har vært avsperret.

WHO uttrykker tirsdag ny bekymring for at helsesystemet i Gaza vil bryte sammen.

– Vi kan komme til å se at flere dør av sykdom enn av bomber, sier WHO.

(NTB)