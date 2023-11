Hizbollah-leder: – Krigen har utvidet seg til mer enn en front

Fredag holder lederen for Hizbollah-militsen i Libanon, Hassan Nasrallah, sin første offentlige tale etter krigsutbruddet mellom Hamas og Israel 7. oktober.

– Krigen har utvidet seg til mer enn en front, sier han i talen.

I talen hyllet han de «falne martyrene» som har blitt drept i kampene mot Israel. Han kondolerte også til familiene på Gaza som har mistet livet i krigen.

Nasrallah sier at beslutningen om å iverksette operasjonen Hamas gjennomførte 7, oktober, utelukkende var deres, og at Hizbollah ikke hadde noe med det å gjøre. Ifølge ham visste de heller ikke om at operasjonen på forhånd.

– Kampen er helt og holdent palestinsk, og har ikke noe med regionale konflikter å gjøre, sier han videre.

Han uttrykte også at han støttet operasjonen og Hamas' krig.

Hizbollah og det israelske forsvaret har hatt flere konfrontasjoner ved den libanesiske grensen siden krigen med Hamas startet.

Hizbollah er støttet av Iran, og regnes som allierte med Hamas.