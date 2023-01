Historisk høyt handelsoverskudd

Høye gasspriser ga historisk høyt handelsoverskudd på 1.574 milliarder kroner i fjor, skriver SSB i en pressemelding.

Statistikken viser at det ble utført varer for 2601 milliarder kroner i 2022, mens importen endte på 1027 milliarder kroner. Dette resulterte i et handelsoverskudd på 1574 milliarder – omtrent tre ganger så høyt som i 2021.

– For å sette eksporten i sammenheng, utgjorde den 20 prosent av Statens pensjonsfond utland, som i dag er verdsatt til i overkant av 13.000 milliarder kroner, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre i SSB.