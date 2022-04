Hevder det er minst 1000 sivile ved stålverket i Mariupol

Minst 1000 sivile har søkt tilflukt ved det store stålverket Azovstal, hevder bymyndighetene i Mariupol.

De fleste sivile er eldre og kvinner med barn, skriver bymyndighetene på meldingstjenesten Telegram.

Myndighetene i den beleirede byen la til at russiske styrker har fortsatt angrepene mot stålverket, trass i at sivile søker tilflukt der, melder The Guardian. (NTB)