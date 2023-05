Hevdar Putin var utsett for attentatforsøk

Kreml hevdar at dei var utsett for eit ukrainsk droneangrep i natt. Dei to dronane skal ha blitt skotne ned.

Ingen uavhengige kjelder har stadfesta påstanden.

Ifølge statlege russiske nyheitsbyrået reknar Russland det påståtte angrepet som eit attentat på Putin.