Hennig-Olsen skal ha møte om Freia i morgen

– Vi følger saken nøye og skal ha et internt møte på mandag for å diskutere saken, skriver administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, Paal Otto Hennig-Olsen, til NRK.

På hjemmesiden står det at «Hennig-Olsen Is lanserer nå bøttevis av fyldig fløteis iblandet det aller beste fra Mondelez i form av sjokolade, karamell, sauser og kjeks.»

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter i protest mot at Freias morselskap Mondelez ikke har stanset virksomheten i Russland.

Hennig-Olsen Is har hatt et samarbeid med Freia i over tretti år.

– Vi har en løpende vurdering av saken og har god dialog med Freia. Vi avventer ytterligere informasjon, skriver Hennig-Olsen.

Han legger til at Freia er en norsk merkevare, med produksjon på Rodeløkka i Oslo.

– Freia eksporteres ikke til Russland og det selges heller ikke produkter som er produsert i Russland i Norge.