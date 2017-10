Henlegger tiltale mot sykepleier

Saken mot en sykepleier som var tiltalt for å ha gitt en pasient ved Snåsa sjukeheim så mye morfin at hun døde, er henlagt. Sykepleieren ble tiltalt for uaktsomt drap på den 84 år gamle kvinnen etter en ny patologisk rapport, skriver Trønder-Avisa.