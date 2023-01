Hemmelige dokumenter funnet på forlatt Biden-kontor

Flere hemmeligstemplede dokumenter fra Joe Bidens tid som visepresident, ble i november funnet på et privat kontor, skriver CNN. Justisminister Merrick Garland har bedt om at saken blir etterforsket.

Ifølge Bidens advokater ble regjeringspapirene funnet da et kontor som tilhørte Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement ble lagt ned. Biden skal ha brukt kontoret da han var æresprofessor ved universitetet i Pennsylvania fra 2017 til 2019.

Det skal dreie seg om færre enn 12 dokumenter. Det er ikke avslørt hva de omhandler. Dokumentene er nå levert til nasjonalarkivet slik reglene krever.