Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter

Helsetilsynet konkluderer i en foreløpig rapport med at innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter i regionen, skriver St Olavs hospital i en pressemelding.

– Det er fortsatt stort behov for forbedringer og rettinger heter det i pressemeldingen.

Enkelte av forholdene omtales som kritisk.

– Det presiseres at det regionale helseforetaket må medvirke til at St. Olav settes i stand til å yte forsvarlig helsehjelp.

Direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, kommenterer Helsetilsynets rapport slik:

​– Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, sier hun.