Helseministeren avlyser deltakelse på OECD-møte i Paris

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skulle deltatt på helseministermøte i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris denne uken, ifølge regjeringens kalender.

– Kjerkols deltakelse på OECD-møtet i Paris mandag og tirsdag utgår, skriver pressevakt i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.

Departementet oppgir ikke årsaken til at turen utgår.

I helgen skrev NRK og VG at helseministerens masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Statsråden har sagt at hun ikke har kopiert, men svarte i går kveld at det skyldes en redigeringsfeil som gjorde at formuleringer på to steder ble stående igjen.

– Og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, skriver hun.

Kjerkol skriver at hun søndag, sammen med medforfatteren av oppgaven, har gått gjennom tekstlikheten som media har påpekt om gjengivelse av intervjuer med informanter.

– Dataene vi baserer oss på i oppgaven er samlet gjennom intervjuer med våre informanter, analysert av oss, og drøftingen og konklusjonene er våre, skriver Kjerkol.

Kjerkol har også lagt ved et anonymt svar fra en av informantene i oppgaven som bekrefter å ha lest masteroppgaven og kjenner igjen sine bidrag til masteravhandlingen.

Når det gjelder metode- og teoribeskrivelsene, skriver Kjerkol at de hart brukt samme metode som tidligere oppgaver og gått til de samme primærkildene og brukt samme kildehenvisninger.

– På de steder der våre metode- og teoribeskrivelser er like med tidligere oppgaver, burde det fremgått av referanselisten. Nord Universitet har sagt at de vil se på saken, og det er naturlig for oss å ha videre dialog med dem, skriver Kjerkol.