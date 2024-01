Helseministeren avlyser deltagelse på OECD-møte i Paris

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skulle deltatt på helseministermøte i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris denne uken, ifølge regjeringens kalender.

– Kjerkols deltakelse på OECD-møtet i Paris mandag og tirsdag utgår, skriver pressetalsperson Anne Kathrine Aambø i Helsedepartementet til NRK.

Departementet oppgir ikke årsaken til at turen utgår.

I helgen skrev NRK og andre medier at helseministerens masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Statsråden har sagt at hun ikke har kopiert, men svarte i går kveld at en redigeringsfeil gjorde at formuleringer på to steder ble stående igjen.

– Og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, skriver hun.