Helsedirektoratet: 1 av 2 kommuner opplever betydelig belastet kapasitet

Halvparten av norske kommuner rapporterer om betydelig belastet kapasitet i helsetjenestene, skriver Helsedirektoratet i en ferske ukesrapport. Fire kommuner melder om kritisk tilgang.

Videre skriver direktoratet at et økende antall kommuner vurderer risikoen for at smitten vil overbelaste helsetjenesten de neste ukene som middels. Fire kommuner vurderer denne risikoen som høy.

I rapporten skriver direktoratet at smittetrenden er «sterkt økende» og gir høyt sykefravær.