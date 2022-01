Helsedirektoratet vil foreslå endring i testsystemet

Flere kommuner etterlyser nå at hurtigtester erstatter PCR-testing, melder VG. Helsedirektoratet skriver at en løsning kan være på plass i løpet av noen dager. Direktoratet har utarbeidet et forslag for regjeringen til hvordan folk selv kan registrere positive selvtester uten behov for PCR-test, skriver avisa.

– Flere kommuner har et system allerede, slik at folk kan registrere tester selv, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. – Men vi må legge til rette for at de som trenger en bekreftelse på testen, både i forbindelse med et koronasertifikat men også for de som kanskje må utsette en vaksinedose, at de får det registrert. Så er det et krav i EU at skal du bruke koronasertifikatet i Europa, må den testen være tatt av helsepersonell.

– Men vi jobber med gode endringer, og legger fram de om noen dager, sier Nakstad til NRK.