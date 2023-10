Helsedirektoratet støttar forslag om å fjerne legeattest ved sjukefråvær

Helsedirektoratet støttar Utdanningsdirektoratets forslag om å fjerne kravet om legeattest ved sjukefråvær for elevar i den vidaregåande skulen, skriv dei i ei pressemelding. Direktoratet skriv at dette vil kunne redusere arbeidsbelastninga til fastlegane, som også er i tråd med tilrådingane til Ekspertutvalet for gjennomgang av allmennlegetenesta.