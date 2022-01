Helsedirektoratet foreslår endring i testsystemet

Flere kommuner etterlyser nå at hurtigtester erstatter PCR-testing, melder VG. Helsedirektoratet skriver at en løsning kan være på plass i løpet av helgen. Direktoratet har utarbeidet et forslag for regjeringen til hvordan folk selv kan registrere positive selvtester uten behov for PCR-test, skriver avisa.