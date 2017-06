Helse Sør-Øst:– Outsourcing på hold

Helse Sør -Øst vil sette outsourcing av IT fullstendig på hold. Datterselskapet Sykehuspartner skal fortsatt ha ansvar for IT i helseforetaket inntil de har kontroll på tilganger, personvern og informasjonssikkerhet, sier toppsjef Cathrine Lofthus.