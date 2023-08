Hellas tilbyr gratis ferie til skogbrannrammede

Den greske turistministeren Kyriakos Mitsotakis sier Hellas vil tilby én ukes gratis ferie neste år for turister som måtte avbryte ferien på Rodos på grunn av skogbrannene i sommer.

Mitsotakis sier til britiske ITV at skogbrannene har rammet 15 prosent av ferieøya, men at situasjonen nå er tilbake til normalt.

– For alle dem som fikk avbrutt ferien som et resultat av brannene, vil greske myndigheter tilby alle én ukes gratis ferie neste vår og høst så vi forsikrer oss om at de kommer tilbake og nyter øyas naturlige skjønnhet, sier ministeren.

Det er ikke klart hvordan rammede turister skal gå fram for å skaffe seg en gratis ferie og hvorvidt de må besørge transporten selv.

NRK har vært i kontakt med norske charterselskaper som undersøker saken.

– Dette synes jeg er et kjempe flott initiativ fra de greske myndighetene som veldig tydelig viser, hvor viktig turisme er for Rodos spesielt og Hellas generelt. TUI jobber nå tett sammen med myndighetene for å finne ut av hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Vi gir beskjed til kundene våre, så fort vi vet mer, sier Anne Mørk-Løwengreen i TUI til NRK.