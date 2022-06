Helgelandssykehuset i gul beredskap

Helgelandssykehuset er i gul beredskap på grunn av flystreiken.

«Dette får konsekvenser for bemanningssituasjonen i Helgelandssykehuset da enkelte vikarer ikke kommer seg til Helgeland og at ambulanseflyene også kan bli stående på bakken», opplyser sykehuset på sine hjemmesider.

Gul beredskap iverksettes når det har oppstått en alvorlig hendelse som gjør at det er fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til.