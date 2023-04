Helga Pedersen: – Jeg stiller ikke som kandidat til å bli partisekretær

Helga Pedersen stiller ikke som partisekretærkandidat for Arbeiderpartiet, bekrefter hun til NRK.

Kunngjøringen kommer etter at valgkomiteen i Arbeiderpartiet tidligere denne uken la frem en innstilling der de gikk inn for at Kjersti Stenseng skulle fortsette i rollen i to nye år.

Det var TV 2 som første meldte nyheten.

Flere i Arbeiderpartiet har gitt uttrykk for at de ønsker seg Tana-ordfører Pedersen som ny partisekretær i partiet, noe hun nå sier hun ikke ønsker selv.

– Jeg er veldig glad for all den støtten jeg har fått og oppfordringer om å stille, men har likevel kommet frem til at jeg ikke ønsker dette, sier hun til NRK.

– Det skyldes at selv om jeg anser at jeg ville hatt en rimelig mulighet til å vinne frem på landsmøtet, vurderer jeg at jeg ikke ville hatt tilstrekkelig støtte i det arbeidet som kommer etter landsmøtet, legger hun til.

Arbeiderpartiet skal velge ny ledelse på landsmøtet 4.–6. mai.