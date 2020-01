Hele P-huset på Sola har kollapset

Brannsjefen i Stavanger, Nils-Erik Haagenrud, sier at brannen i parkeringshuset på Sola nå er under kontroll, men at skadene er enorme. Hele bygningen med stålkonstruksjoner og betongdekke har kollapset på grunn av varmen, sier han.