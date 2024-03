Havarikommisjonen: – Det kan se ut som om godstoget kjørte på rødt lys

Statens havarikommisjon har fått informasjon om at godstoget som sporet av før Arna stasjon kan ha kjørt på rødt lys – og slått et nødanrop.

Det var VG som omtalte saken først

– Det kan se ut som at godstoget har kjørt på rødt lys. Det skal da ha gått et nødanrop og en avledende veksler slo inn for å hindre toget i å kjøre videre, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Ida Hogganvik Grøndahl til NRK.

– Det er da viktig å understreke at vi ikke vet hvorfor godstoget kjørte på rødt. Det vil bli opp til etterforskningen å avdekke. Vi utelukker ingenting på nåværende stadiet, tilføyer Grøndahl.

Fredag kveld kjørte et godstog med tolv vogner av sporet ved Arna stasjon utenfor Bergen.