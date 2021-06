Hasteinnkaller til vaksinetimer

På grunn av en teknisk feil har flere innbyggere i Bergen ikke blitt kalt inn til vaksinetime via tekstmelding. Det skriver Bergen kommune i en pressemelding torsdag.

– Vi sender nå sms til dem dette gjelder med informasjon om når og hvor de har time for vaksinering i dag. Vi håper at mange klarer å stille selv om de må møte på kort varsel, sier prosjektleder for vaksinasjonsprosjektet, Elisabeth Engelsen.

– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte. Dersom de ikke rekker å komme til tidspunktet de har fått time, kan de også møte opp senere i dag. Vi holder litt lenger åpent så dersom man kommer til vaksinasjonslokalet der man har time før kl. 1530, vil man få vaksinen i dag, sier Engelsen.

Feilen har rammet 854 personer i dag.