Harris: Alvorlig bekymret for ofrene i Gaza

USAs visepresident Kamala Harris hadde torsdag kveld møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Jeg har i kveld gitt min støtte til at Israel har rett til å forsvare seg selv, men at jeg alvorlig bekymret over ofrene i Gaza, sa Harris.

Harris sa også at det var et oppriktig og konstruktivt møte.

Hun skal ha bedt Netanyahu om å få i havn en fredsavtale.

– Det har vært bevegelsene i samtalene og det er på tide å få avtalen gjennomført. Vi kan ikke se bort fra tragediene, eller tillate oss å bli følelsesløse for alle som lider. Jeg vil ikke tie, sa Harris.

Harris støtter også tostatsløsningen og ser det som eneste utvei som kan sikre at Israel forblir en jødisk og demokratisk stat, og som vil sørge for at palestinere får frihet, sikkerhet og velstand.