Hareide vil utsette fotballstarten

Rosneborg-trener Åge Hareide mener starten av Eliteserien ikke bør starte 2. påskedag, men utsettes i to uker. Han sier til Adresseavisen at laget ikke har fått spilt en eneste treningskamp. Han frykter også at flere spillere vil være i karantene.