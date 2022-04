Har status som mistenkt

Mannen som er etterlyst for angrepet på t-banen i New York har nå status som mistenkt i saken, opplyser ordførerens kontor i New York.

Mandag sa politiet at den navngitte 62-åringen er av «interesse for saken».

Ti personer ble skutt og flere skadet i angrepet som skjedde mandag.

NRK siterte først BNO News som meldte at den mistenkte skal være pågrepet, men ordførerens kontor avkrefter at mannen er pågrepet.