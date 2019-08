Har ikke behov for å lære noe nytt

En årlig spørreundersøkelse om voksnes læring i Norge viser at tre av ti sier de ikke har behov for å lære noe nytt i jobben sin. Lærevilkårsmonitoren viser også at deltakelse i jobbrelatert ikke-formell opplæring stiger med utdanningsbakgrunn.