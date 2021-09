Har fått 25 tips etter pågripelse

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier man har fått inn 25 tips som handler om mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Politiet er tydelige på at dette ikke betyr at mannen er mistenkt i flere saker.

– Det er tips som går på straffesaker som man mener politiet bør sjekke opp mot siktede i Birgitte Tengs saken. Og vi vil vurdere om de har relevans til etterforskningen. Det dreier seg om et fåtall straffesaker der politiet har fått tips om at det er noe vi bør se nærmere på. Det er ikke slik at siktede er mistenkt saken, og det er ingen dramatisk utvikling i saken at vi sjekker dette, sier Soma.

Han sier tipsene har kommet både fra publikum og interne i politiet.

– Blant disse er informasjon knyttet til en voldtektssak på Stord i 1999. Dette er politiet i ferd med å sjekke ut. I det ligger det at vi gjør en vurdering av om saken har relevans for vår etterforskning. Det innebærer ikke at siktede er mistenkt i ytterligere straffesaker, sier Soma.

Mannen i 50-årene er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.