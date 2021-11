Har danna seg eit godt bilete

Spesialeininga for politisaker, som etterforskar hendinga der ein mann vart skoten og drepen av politiet på Bislett i Oslo, har danna seg eit godt bilete av kva som skjedde.

Det seier etterforskingsleiar Alexander Fotland Iversen til NRK.

– Det er uvisst når vi vil komme med ein konklusjon. Vi ventar framleis på rapportar frå tekniske undersøkingar, så det er difor vanskeleg å anslå eit tidspunkt, seier Iversen.

Han fortel at dei har gjort ei rekkje avhøyr og at det har kome inn fortløpande informasjon. Han kan ikkje gå i detaljar på kva bevismateriale som er sikra, men stadfestar at det er teke beslag i politiets våpen og at det er sikra fleire videoar av hendinga.

Spesialeininga for politisaker har etterforskingsplikt i saker der personar dør eller blir skadd som følgje av politiets handlingar. Dette skjer uavhengig om det er grunn til mistanke om at politiet har gjort noko straffbart, eller ikkje.

Dei to politifolka som var involvert har status som mistenkt.