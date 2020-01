Håper flyene går som normalt onsdag

Flytrafikken til og fra Sola er stanset resten av dagen. Avinor ber passasjerer forholde seg til informasjonen på deres nettside og fra flyselskapene for flyvninger onsdag. Til NTB forteller Avinor at de håper at trafikken vil gå som normalt onsdag.