Hanne Skartveit går av som politisk redaktør i VG

Skartveit sin mann er sjuk, og ho vil derfor arbeide mindre. Ho går no over i ei fristilt redaktørstilling.

– Dette er eit val basert på kjærleiken til mannen min. Livet handlar om å prioritere det som er viktigast. Den erkjenninga kom så sterkt etter at mannen min, Gerhard, blei sjuk. Eg veit ikkje kor mange friske år vi har igjen saman, seier Skartveit.

– Nokon vil kanskje stille spørsmål ved tidspunktet for rollebytet. Difor er det avgjerande for meg å understreke at kunngjeringa har vore planlagt lenge og på ingen måte har den samanheng med den pågåande debatten om hennar Midtausten-kommentarar, seier Gard Steiro, ansvarleg direktør i VG.