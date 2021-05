Hamas: Over 200 raketter mot Israel

Hamas meldte natt til onsdag at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på et angrep mot Gaza.

Meldinger om angrep, luftvernsirener og evakuering av sivile til tilfluktsrom flere steder i Israel preget natt til onsdag. Hamas gikk ut med melding om at de hadde skutt over 200 raketter mot mål inne i Israel som svar på angrep mot Gaza.

Noe tidligere var det kommet nyhetsmeldinger om at israelske fly hadde bombet en ni etasjer høy bygning i Gaza. En drone hadde først kommet til området og avfyrt fem varselskudd, før jagerfly kort etter hadde bombet bygget.

Bygningen med leiligheter, en tannklinikk og flere medisinprodusenter skal ha fått omfattende skader.

I etterkant av bombingen gikk Hamas ut med en uttalelse om at 110 raketter var avfyrt mot Tel Aviv og ytterligere 100 mot byen Beersheva som svar på bombingen.

(NTB/AP/AFP)