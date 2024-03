Hamas: Minst 29 drept og 100 såret i angrep i Gaza

Minst 29 palestinere ble drept og mange såret i to ulike israelske angrep mot folk som ventet på nødhjelp på Gazastripen torsdag, melder Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza, ifølge Reuters.

I det første angrepet ble minst åtte palestinere drept i et luftangrep under utdeling av nødhjelp i Al-Nuseirat-leiren.

Senere skal minst 21 ha blitt drept og 150 ha blitt såret mens de ventet på lastebiler med nødhjelp i nord i Gaza.

Det israelske militæret avviser å ha åpnet ild mot folkemengden.

– Meldinger i pressen om at israelske styrker angrep flere titalls innbyggere på Gazastripen på et senter for utdeling av nødhjelp er uriktige, heter det i en kort uttalelse.

Videre melder militæret at de gjør grundige analyser av hendelsen.

(NRK/NTB)