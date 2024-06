Hamas: Minst 27 drept i angrep mot FN-skole

Minst 27 mennesker ble drept og flere titalls skadet i et angrep mot en UNRWA-skolebygning, som huser mennesker på flukt i Nuseiratleiren, sentralt på Gazastripen, opplyser Hamas-myndighetene i Gaza, ifølge Reuters.



Det Israelske militæret sier de står bak angrepet på skolen som de hevder var et tilholdssted for Hamas.