Hamas vil ikke slippe fri gisler med mindre Israel går med på våpenhvile

Hamas-leder Ismail Haniyeh sier ifølge Reuters og AFP at Hamas ikke vil sette fri gisler med mindre Israel møter deres betingelser.

Hamas krever en «fullstendig stopp i aggresjonen» mot palestinere og anerkjennelse av palestineres rettigheter.

– Fiendens fanger vil bare bli satt fri dersom motstandsgruppens vilkår blir oppfylt, sa Haniyeh i en tale som ble sendt på TV, ifølge AFP.

Hamas-sjefen sier også at han er åpen for en palestinsk regjering for både Gaza og Vestbredden, melder AFP.