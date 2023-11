Hamas-talsperson sier gruppa vil løslate gisler hvis det innføres våpenhvile

En talsperson for Hamas sier gruppa har orientert forhandlere om at de er villig til å løslate opptil 70 gisler hvis det innføres en femdagers våpenhvile.

En våpenhvile må innebære at hjelpesendinger blir distribuert over hele Gazastripen, framholder Hamas-representanten.

Talspersonen sier også at et kvinnelig israelsk gissel er drept i et israelsk angrep, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

