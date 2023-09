Halvparten opplever svekket økonomi, ifølge Virke

En av to i Norge opplever svekket økonomi sammenlignet med for et år siden, ifølge Virke.

Forbrukerundersøkelsen, som er en del av Virkes årlige Handelsrapport, viser at om lag 90 prosent handler mer på tilbud i dag enn for et år siden. I tillegg oppgir 79 prosent at de velger lavprisalternativer i butikkene.

– Hvis situasjonen vedvarer, vil den smitte over i en nedadgående spiral for handels- og tjenestenæringen, sier administrerende direktør Bernt G. Apeland i Virke i en pressemelding.